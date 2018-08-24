"المشهد" مع زلماي خليل زاد

من حرب أفغانستان الى حرب العراق، حمل زلماي خليل زاد حقيبته الدبلوماسية ومثّل الولايات المتحدة وسياستها وكان سفيرها المعتمد وقريباً من دوائر القرار خاصة في وزارة الخارجية الأميركية منذ عهد الرئيس رونالد ريغن.

نشط زلماي خليل زاده منذ احتلال الإتحاد السوفياتي لأفغانستان، وعمل على دعم المعارضة الأفغانية المسلحة من الولايات المتحدة. عيّن سفيراً للولايات المتحدة في وطنه الأمّ بعد الإحتلال الأميركي لأفغانستان، على إثر هجمات 11 أيلول\سبتمبر 2001.

عيّن بعدها سفيراً في العراق أيضاً خلال الإحتلال الأميركي عام ٢٠٠٥، والأهم أنه كان مبعوثاً خاصاً للأميركيين في محادثات سرّية عقدت مع الجانب الإيراني قبيل الحرب على العراق، وفي محادثات ومفاوضات كثيرة جرت في المنطقة.

كان لزلماي دور في حرب الخليج الثانية عام ١٩٩١ حين كان يعمل في إدارة الرئيس جورج بوش الأب. و عمل الى جانب الأسماء المهمة في صنع القرار في الولايات المتحدة منذ انطلاقته في العمل الدبلوماسي.

مشاهد من كواليس المشهد السياسي في الولايات المتحدة والمنطقة مع السفير السابق، الدبلوماسي الأميركي الأفغاني الأصل زلماي خليل زاد.