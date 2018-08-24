العقل أولا

كان غلاف مجلة "What women want" حديث الأوساط المهتمة بالموضة والأزياء والرشاقة خلال الفترة الماضية بعدما اختار صورة لثلاث فتيات ممتلئات في تقليد هو الأول من نوعه في هذا النوع من المجلات في مصر، وهو ما دفع فريق العمل لتنسيق لقاء مع ريم جميل رئيس تحرير المجلة وماري بارمكي إحدى الفتيات الثلات اللاتي تصدرت صورتهن الغلاف ودينا شعبان مصممة الأزياء التي صممت أزياء الفتيات الثلاث التي ارتدينها في صورة الغلاف.

اسمعت واستمتعت بفكرة الغلاف التي كان الهدف منها تسليط الضوء على قطاع كبير جدا من السيدات، وهن الممتلئات اللاتي تروادهن أحلام الرشاقة وفي نفس الوقت يعجزن عن تحقيقها. وكان حوارا شيقا على كافة المستويات مع رئيس تحرير المجلة وماري. ولكني توقفت طويلا أمام دينا شعبان التي تعمل مصممة أزياء وفي نفس الوقت مدربة رشاقة، حيث قالت في حديثها معي خلال تصوير البرنامج أن تصميم الفستان أو الأزياء لا يتوقف على شكل المرأة وجسدها الخارجي فقط، ولكن الأساس فيه هو الشكل الداخلي للمرأة.

قالت لي دينا شعبان أنها حينما تبدأ في تصميم فستان فإنها تحرص على أن يعكس الفستان شخصية من يرتديه، وهذا هو الأهم وسر نجاحها، مؤكدة أنها تسأل الفتاة عما تحبة وما لا تحبه، وعن أرائها وأفكارها، حتى طريقة تربيتها ومعيشتها.

وأضافت شعبان أن هذا الأمر لا ينطبق على الأزياء فقط، بل ينسحب أيضا علي كل شيء حتى التدريبات الرياضية، موضحة أن الفكر وطريقة التفكير أهم بمراحل من شكل الجسم، ليس مهما ماذا تأكلين، ولكن الأهم كيف تفكرين!!

وأصرت دينا شعبان على رسالتها قائلة أن العملية تبدأ أولا بالمخ ثم الجسم، وهو ما جعلها تقوم بتصميم فساتين للثلاث فتيات الممتلئات لتصويرهن على غلاف المجلة ولكن بأسلوب وطريقة تهدم كل الأفكار الموروثة التي تحظر على الممتلئات لبس أزياء بألوان محددة أو بشكل محدد.

لقد دمرت دينا بكلماتها أفكارا طالما اقتنع بها أجيال من الشباب، وأظهرت الشيء الذي على أساسه لا بد أن نتفاخر جميعا وهو العقل وفكره لا الشكل ومكوناته. والحقيقة أنني رأيت كثيرا شباب وشابات سجناء لأفكار وموروثات قديمة أو عقيمة، وأخرون يقبعون خلف جدران من الوهم صنعوها بأنفسهم تتعلق بالشكل والمظهر أو الحكم على الآخرين بشكلهم ومظهرهم، وهو ما جعلني أتذكر أبيات كتبها قبل عقود الشاعر العربي ايليا أبو ماضي في قصيدة "أنا" حين قال

أنا لا تغشّني الطيالس والحلى.. كم في الطيالس من سقيم أجرب

عيناك من أثوابه في جنّة.. ويداك من أخلاقه في سبسب

وإذا بصرت به بصرت بأشمط.. وإذا تحدثه تكشّف عن صبي

تابعوا حلقة هذا الأسبوع من بتوقيت مصر الذي يذاع يوم الخميس من كل أسبوع في السابعة وخمس دقائق مساء بتوقيت غرينتش وفيه هذا الأسبوع لقاءات متعددة أيضا حول واقعة التجمع الخامس التي اختلف حولها الرأي العام بين تحرش أو غزل، وأيضا حوار حول قانون جرائم الانترنت ولقاء مع السيناريست والفنان الساخر أيمن وتار.