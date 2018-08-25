إكسترا في أسبوع مع الشاعر والناقد البحريني كريم رضي

ضيف إكسترا في أسبوع هو الشاعر والناقد البحريني كريم رضي الذي تحدث عن تجربته الأدبية وتأثرها بأدباء عرب وعالميين، كما شرح كيف ألهمت أحداث تاريخية أعمالاً أدبية كبرى ومتى يصبح العمل الفني انعكاساً للتجربة الذاتية للمبدع. بالإضافة إلى ذلك، استعرض رضي ظروف جمعه بين العمل الأدبي والنقابي والعمل في المجال الصناعي وذكرياته مع مدن عربية عدة، وموضوعات أخرى.