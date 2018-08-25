ضيف إكسترا في أسبوع هذا السبت هو الشاعر البحريني كريم رضى
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إكسترا في أسبوع مع الشاعر والناقد البحريني كريم رضي

  • 25 أغسطس/ آب 2018

ضيف إكسترا في أسبوع هو الشاعر والناقد البحريني كريم رضي الذي تحدث عن تجربته الأدبية وتأثرها بأدباء عرب وعالميين، كما شرح كيف ألهمت أحداث تاريخية أعمالاً أدبية كبرى ومتى يصبح العمل الفني انعكاساً للتجربة الذاتية للمبدع. بالإضافة إلى ذلك، استعرض رضي ظروف جمعه بين العمل الأدبي والنقابي والعمل في المجال الصناعي وذكرياته مع مدن عربية عدة، وموضوعات أخرى.