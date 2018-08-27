مرحلة ما بعد الولادة قد تزيد صعوبة عن الحمل والوضع

أطلق مركز صحة المرأة والأبحاث بمؤسسة حمد الطبية في قطر برنامجاً تجريبياً للرعاية المنزلية لفترة ما بعد الولادة يوفر فريقاً من القابلات يقمن بزيارة الأمهات في منازلهن.

يركز البرنامج على الأمهات اللاتي مررن بولادة قيصرية أو فترة حمل انطوت على خطورة ويحتجن إلى مزيد من الرعاية الصحية. هبة البنا التقت هيلة جوهر رئيسة البرنامج وسألتها عن سبب إطلاق هذه الحملة.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو مرحلة ما بعد الولادة لا تقل أهمية عن فترة الحمل

فكيف يمكن تجنيب الأمهات الواضعات معاناة ما بعد الولادة؟ هبة البنا قابلت حياة ريحاني إحدى القابلات المشاركات في البرنامج وسألتها عن الخدمة التي يقدمنها خلال الزيارات المنزلية للأمهات وما الذي يقمن بفحصه.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو العديد من الأمهات يحتجن للمساندة الطبية والنفسية بعد الولادة

الأم التي تنجب لأول مرة ربما تعاني أكثر من غيرها من الأمهات بعد الولادة كما هو حال إيمان الحمايدي التي عانت بعد وضع مولودها الأول كما وصفت لنرفانا السعيد.