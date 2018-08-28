العداء الجمايكي يوسين بولت قد يكون أسرعَ رجلٍ في العالم، ولكن في مجالِ الكرة يجب عليه اللحاقُ بالكثير مما فاته في عالم المستديرة. بولت البطل الأولمبي بدأ فعلا تدريبه الاول مع نادي Central Coast Mariners الأسترالي لكرة القدم دون أن يدع الخوف من خوض تجربة جديدة، يقف عائقا أمامه فاستبدل حذاء العدو بآخر للكرة. الأمر ليس بالسهل أن يتغلب الشخص على مخاوفه، نادين مديرة تطوير في مجال إدارة الأعمال في شركة متعددة الجنسيات استطاعت أن تصل إلى هذا المنصب مع أن دراستها أساساً في مجال الصيدلة. سألتها ياسمين أبو خضرا لماذا غيرت عملها وهل تخوفت من التغيير؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو هل الخوف ما يمنعنا من تحقيق أحلامنا ؟

ريما مثلا لم تستطع حتى الآن التغلب على مخاوفها من السفر والعيش وحدها في بلد كالهند التي زارتها من قبل.. سألتها ياسمين أبو خضرا ما الذي تتخوف منه بالضبط؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو هل الخوف ما يمنعنا من تحقيق أحلامنا ؟

ولكن متى يكون الخوف عائقا ومتى يكون حافزا؟ وكيف يمكن التغلب عليه؟ سألت ياسمين أبو خضرا استشاري علم النفس الدكتور وضاح حجار.