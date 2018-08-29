ما أسباب الخلاف بين صلاح واتحاد الكرة المصري؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

ما أسباب الخلاف بين صلاح واتحاد الكرة المصري؟

  • 29 أغسطس/ آب 2018

حقق فيديو نشره نجم ليفربول محمد صلاح على صفحته في فيسبوك قرابة مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة من نشره. الفيديو يوضح نقاط الخلاف بين صلاح واتحاد الكرة المصري من وجهة نظر اللاعب.

وكان خلاف قد نشب بين صلاح واتحاد الكرة المصري مع استمرار الجدل بشأن طلبات وشكاوى تقدم بها اللاعب.

ووصف الاتحاد خطابات وجهها له محامي صلاح بأنها "لم تكن لائقة"، وذلك بعدما اتهم اللاعب الاتحاد بتجاهل رسائله. في حين اشتكى صلاح من طريقة تعامل الاتحاد مع رسائله ومراسلات المحامي الخاص به.

لإلقاء الضوء على هذه القضية ودلالاتها تحدثت سوسن صبوح إلى أحمد يماني الصحفي الرياضي بالقاهرة وسألته أولا عن ردود الفعل على الخلاف بين صلاح والمنتخب المصري.