ما الذي يدفعكم لخسارة الوزن الزائد؟

سنوات طويلة أمضتها أنّا رودريغز البالغة من العمر 34 عاماً وهي تحاول الإنجاب من دون جدوى. وعندما حاولت الخضوع لعملية تلقيح اصطناعي أخبرها الاختصاصيون أن وزنها الزائد لا يسمح لها بالاستفادة من هذه العملية.

وعندما خيرت بين وزنها الزائد والحمل كانت تلك القشة التي قصمت ظهر البعير ودفعتها إلى اللجوء إلى اختصاصية في الحمية لمساعدتها على التخلص من السمنة

وبالفعل تمكنت من خسارة ثلاثين كيلوغراماً من وزنها الذي كان يتعدى 95 كلغ، وها هي اليوم تنتظر مولودها الأول المتوقع أن يكون فتاة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

سوسن صبوح تحدثت إلى مهند مصطفى وهو في الأربعينات من عمره، كان يعاني في الماضي من البدانة لكنه نجح في التخلص من الوزن الزائد. وسألته إن كانت ملاحظات المحيطين به وراء وصوله إلى هذه النتيجة؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو تعليقات المقربين هل تساعد على خسارة الوزن؟

ولكن كيف يتعامل الأطباء مع أصحاب الوزن الزائد؟ سوسن صبوح حاورت الدكتور وفيق مصطفى وهو طبيب عام في لندن وسألته عن العبارات التي يستعملها لتشجيع مرضاه على خسارة الوزن الزائدة