"دنيانا":شعوب يفرقها الكثير وتجمعها المأساة

تناقش حلقة "دنيانا" هذا الاسبوع التردي الكبير الحاصل في الأوضاع المعيشية لمواطني العالم العربي ودور المرأة في بناء السلام بضوء إقصاء المرأة عن المفاوضات الجارية على خط إحلال السلام في أكثر من دولة عربية. لكن الحلقة تتميز بالأرقام التي أوردتها بهار علي وهي ناشطة نسائية من كردستان تعمل مع الإزيديات العائدات من السبي من تنظيم الدولة. وقد أوردت في الحلقة معطيات تعتبر جديدة حول هذه القضية منها، عدد النساء اللواتي عدن واللواتي لم يعدن بسبب عدم تقبل المجتمع الايزيدي لأطفالهن. وتشير إلى أن الارقام الاولية حول عدد النساء اللواتي قتلن في المعارك ضد تنظيم الدولة هو ما يقارب الثلاثماية إيزيدية.

يشارك في الحلقة إلى جانب بهار علي وهي أيضا من الناجين من الهجوم الكيماوي على بلدة حلبجة عام ١٩٨٨، إنطلاق المتوكل التي كانت عضوة في لجنة صياغة الدستور اليمني وهي إبنة محمد عبدالملك المتوكل الذي اغتيل في صنعاء قبل سنوات. كما تشارك في الحلقة عتيبة المرعبي وهي محامية وناشطة في مجال حقوق الإنسان.

"دنيانا" الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.