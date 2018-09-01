كشف هشام شرف وزير الخارجية في "حكومة صنعاء "غير المعترف بها دوليا أنهم وضعوا اربع نقاط لطرحها في مشاورات جنيف المرتقبة في سبتمبر الحالي يمكن على ضوئها ان تتم ترتيبات لمفاوضات تخص الجانب السياسي والامني وشكل الدولة. واوضح شرف أن النقاط الأربع تتمثل في وقف العمليات العسكرية في كل الجبهات وتخفيف الحصار والسماح بوصول الشحنات التجارية والدوائية وغيرها وفتح مطار صنعاء الدولي اضافة إلى موضوع المحتجزين والأسرى من الجانبين.