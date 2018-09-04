الحب في منتصف العمر

الحب لا يتوقف عند عمر محدد.. كما أكد عشيقان بريطانيان تزوجا بعد بلوغ كل منهما الثمانين عاما ..حضر حفل زواجهما المئات كما أن فترة خطوبة كل من Stewart Jenkinson وGladys Huckle لم تخل من الرومانسية حيث أن ستيوارت ركع على إحدى ركبتيه أمام غلاديس في عيد الحب طالبا يدها في الزواج .. فهل يختلف الحال في المجتمعات العربية؟ نيرفانا السعيد تحاول الإجابة في هذا التقرير