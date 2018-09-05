بي بي سي عربي للمرة الأولى على موجات اف ام في تونس

مصدر الصورة لبي بي سي حضور بارز عبر خدمتيها العالمية والعربية Image caption لبي بي سي حضور بارز عبر خدمتيها العالمية والعربية

بوسع مستمعينا في أرجاء تونس وللمرة الأولى الاستماع للبث الإذاعي لبي بي سي عربي، فبالتعاون مع "إكسبرس أف أم" تبدأ بي بي سي، اعتبارا من الأربعاء 5 سبتمبر/ أيلول 2018، خدماتها الإذاعية بتونس بشكل متواصل على مدار الإسبوع من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية بي بي سي لخدمة الجمهور الكريم في المغرب العربي وتوفير خدماتنا الأخبارية والبرامج الثقافية وغيرها مما تتعلق بالمنطقة بوضوح على موجات أف أم. ومن شأن هذا المشروع توثيق العلاقة المتينة التى تربط بي بي سي مع الشعب التونسي الكريم. والجدير بالذكر أن بي بي سي توفر خدماتها الإذاعية على موجات أف أم في العديد من الدول العربية ومنها ليبيا ومورتانيا والعراق ولبنان والأردن وسلطنة عمان وفلسطين والكويت والبحرين وقطر إضافة إلى إرسال موجه لسوريا.

و بإمكان المستمعين في تونس إستقبال البث على الموجات الآتية:

في العاصمة تونس: 103.6 FM

في بنزرت والمنطقة الشمالية: 100.2 FM

في الرأس الطيب: 106 FM

في سوسة ونصف منطقة الساحل: 91.1 FM

في المنستير والمهدية والنصف الآخر من منطقة الساحل: 104.5 FM

في صفاقس وجزء من الجنوب الشرقي: FM 104