قانون العرض و الطلب هو الذي يتحكم في الأسعار وليس التجار حسب
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قانون العرض و الطلب هو الذي يتحكم في الأسعار وليس التجار حسب

  • 6 سبتمبر/ أيلول 2018