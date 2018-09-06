Image caption أحلام غزة: عندما يصبح الحب والأمان والأمل حلماً

يسلط وثائقي "أحلام غزة" الضوء على مشاكل الصحة العقلية التي يعاني منها كثيرون من سكان غزة الذين يبلغ عددهم حوالي 1.9 مليون إنسان.

حيث تخضع غزة لحصار مشدد منذ عشر سنوات، وتقول إسرائيل ومصر أن الحصار قائم لأسباب أمنية.

ومن خلال شهادات شخصية ومؤثرة، يروي الفيلم قصص أفراد من أهالي غزة يعانون من الاكتئاب، والقلق، واضطراب التكيف، واضطراب ما بعد الصدمة، وإدمان المخدرات.

ومن بين شخصيات الفيلم شاب يسعى جاهداً لمغادرة القطاع كي يلتحق بحبيبته في تونس. وموسيقي أدمن تعاطي المخدرات لكنه يحلم بحياة أفضل من خلال الموسيقى والغناء.

كما يتحدث في الفيلم طبيب نفسي، يشرح أسباب معاناة الكثيرين من سكان غزة من مشاكل الصحة العقلية وأثر هذه المشاكل على حياتهم.

يمكنكم متابعة الوثائقي أحلام غزة كاملا أدناه