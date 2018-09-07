"دنيانا": إيران وتركيا دور متعاظم

تناقش حلقة "دنيانا" هذا الاسبوع الدور الايراني المتصاعد في المنطقة وكذلك توسع الدور التركي في اكثر من ملف وسط تراجع لافت للدور العربي في حل القضايا المتصلة بالشان العربي.

وتطرح الحلقة اسئلة عن مستقبل هذين الدورين وتأثيرهما على التطورات الجارية في المنطقة ولاسيما أن إيران تدعم وتمول فصائل مسلحة في سوريا والعراق واليمن ولبنان وكذلك فان لتركيا فصائل تدين لها بالولاء في سوريا والعراق

وتطرح الحلقة أيضا للنقاش عناوين تتعلق بهذين الدورين وتفسير التقارب الإيراني التركي الأخير بالنسبة لبعض الملفات والتنسيق المتصاعد بين أيران وتركيا وروسيا حول الملف السوري بينما تسعى أنقرة إلى تعزيز دورها في العراق

تستضيف الحلقة

صباح حلاق عضو في رابطة النساء السوريات وميسون الدملوجي نائبة سابقة في البرلمان العراقي

هدى رزق استاذة جامعية من لبنان وخبيرة في الشأن التركي

دنيانا الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.