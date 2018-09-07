لم تكفهِ 19 سنة من الخدمة العسكريّة!

تخيّلوا العيش بسفر دائم وبدون مستقَرّ… قد تبدو للبعض فكرة صائبة!

نتعرّف في هذا الفيلم القصير على نزار سليم من جزر القمر ونشاهد كيف يستعيض عن حياته التي أمضاها في الخدمة العسكريّة مع الجيش الفرنسي لمدة 19 سنة بعدما قرّر التقاعد.