ضيف إكسترا في أسبوع هذا السبت هو الكاتب والطبيب الروائي السوداني أمير تاج السر الذي صدرت له أعمال كثيرة في الرواية والمقالة والسيرة وترجمت أعماله لأكثر من عشر لغات منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والصينية. تحدثنا مع ضيفنا عن الطرق التي يمكن من خلالها تشجيع الجيل الجديد على القراءة. كما تعرفنا على رأيه في موضوع التصريح بالحب بعد منتصف العمر وكذلك مدى تأثير الهوية على الأدب بالإضافة إلى مواضيع كثيرة أخرى.
ضيف إكسترا في أسبوع: الكاتب والطبيب الروائي السوداني أمير تاج السر
- 8 سبتمبر/ أيلول 2018
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو