ضيف إكسترا في أسبوع هو الكاتب والطبيب الروائي السوداني أمير تاج السر
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ضيف إكسترا في أسبوع: الكاتب والطبيب الروائي السوداني أمير تاج السر

  • 8 سبتمبر/ أيلول 2018

ضيف إكسترا في أسبوع هذا السبت هو الكاتب والطبيب الروائي السوداني أمير تاج السر الذي صدرت له أعمال كثيرة في الرواية والمقالة والسيرة وترجمت أعماله لأكثر من عشر لغات منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والصينية. تحدثنا مع ضيفنا عن الطرق التي يمكن من خلالها تشجيع الجيل الجديد على القراءة. كما تعرفنا على رأيه في موضوع التصريح بالحب بعد منتصف العمر وكذلك مدى تأثير الهوية على الأدب بالإضافة إلى مواضيع كثيرة أخرى.