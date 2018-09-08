ضيف إكسترا في أسبوع: الكاتب والطبيب الروائي السوداني أمير تاج السر

ضيف إكسترا في أسبوع هذا السبت هو الكاتب والطبيب الروائي السوداني أمير تاج السر الذي صدرت له أعمال كثيرة في الرواية والمقالة والسيرة وترجمت أعماله لأكثر من عشر لغات منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والصينية. تحدثنا مع ضيفنا عن الطرق التي يمكن من خلالها تشجيع الجيل الجديد على القراءة. كما تعرفنا على رأيه في موضوع التصريح بالحب بعد منتصف العمر وكذلك مدى تأثير الهوية على الأدب بالإضافة إلى مواضيع كثيرة أخرى.