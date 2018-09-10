"المشهد" مع سروه عبد الواحد

لا يزال إقليم كردستان يعيش تداعيات فشل استفتاء الإنفصال عن العراق.

أكثر من ٩٠ بالمئة من الأكراد صوتوا مع الإنفصال وقلّة كردية رفضت واتهمت بالخيانة

تروي سروه عبد الواحد النائبة العراقية السابقة أهم مشاهد تداعيات هذا الإستفتاء وما سبقه من أجواء ومحادثات بين الولايات المتحدة والسلطة في كردستان.

وتروي مشاهد من قصص ونقاشات عاشتها في مجلس النواب العراقي، كمظاهرات أنصار الزعيم مقتدى الصدر في ٢٠١٦ والموافقة على قانون إنشاء الحشد الشعبي لمحاربة ما يسمى "تنظيم الدولة الإسلامية". ومشاهد من معارضتها لحكم وسلطة مسعود البارازاني.

كما تستعيد لبرنامج "المشهد" الانتخابات البرلمانية الأخيرة ومشهد التحالفات الجديد.

المشهد مع جيزال خوري

الإثنين السابعة مساء بتوقيت غرينتش