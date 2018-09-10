المهارات الحياتية: ضرورة أم يمكن الاستغناء عنها؟

المهارات الحياتية لا تقل أهمية عن التعليم، والفن هو أحد السبل لاكتساب هذه المهارات.

مدرسة الدرب الأحمر في القاهرة تحرص على تعليم الأطفال خاصة من الفقراء هذه المهارات فتعلمهم فن السيرك، الموسيقى والتمثيل. وبهذا أيضا هي تغني الكثيرين منهم عن القيام بأعمال شاقة كالحدادة والنجارة التي تحرمهم من التمتع بطفولتهم.

الدروس تقدمها المدرسة بالمجان للأطفال من عمر السادسة وحتى السادسة عشرة بشرط أن يكونوا من قاطني منطقة الدرب الأحمر. هذا إلى جانب تعليم اللغة الإنجليزية، والاعتناء بهؤلاء الأطفال اجتماعياً وصحياً. بسنت أكرم زارت المدرسة وعادت بالتقرير التالي.