نائب في مجلس الأمة الجزائري ( مجلس الشيوخ) يُلقى عليه القبض متلبسا بتلقيه رشوة .. فُصل السيناتور مليك بوجوهر من صفوف حزبه، حزب التجمع الوطني الديموقراطي .. لكن زملاؤه من النواب قاطعوا الجلسة الافتتاحية للبرلمان قائلين إن زميلهم يتمتع بالحصانة فكيف يُسجن ؟ ولكن ما هي الحصانة ؟ وكيف تُرفع؟ بسمة كراشة تحاول الإجابة في التقرير التالي

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو من يتمتع بالحصانة؟ ومن يستحقها؟

ولكن ما مدى فاعلية الحصانة في دول تعيش أزمة أمنية ؟ هذا السؤال وجهته بسمة كراشة لرئيس وزراء ليبيا السابق علي زيدان الذي عمل دبلوماسيا في سبعينات وثمانينات القرن الماضي سألته أولا ما هي الحصانة وهل يراها مهمة؟