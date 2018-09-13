"دنيانا": جريمةٌ ذكية؟

للجرائم العادية مسرح جريمة وجاني ومجني عليه. وللجريمة الإلكترونية أيضا مسرح جريمة يختلف عن مسرح الجريمة العادية يتمثل بالفضاء الإلكتروني. الجريمة الإلكترونية أو الجريمة الذكية موضوع حلقة "دنيانا" هذا الأسبوع. ما هي هذه الجريمة؟ كيف وأين تحدث؟ من هو الجاني ومن هو المجني عليه؟ هل هناك قوانين في العالم العربي للحد من هذه الجرائم؟ وكيف يمكن لهذه للقوانين التي من واجبها الحد من هذه الجرائم أن تحدّ من حرية الرأي والتعبير؟ في دنيانا أيضا نتحدث عن الألعاب الإلكترونية التي انتشرت على شبكة الانترنت في السنوات الأخيرة وجذبت اهتمام الأطفال والمراهقين وأودت بحياة الكثير منهم.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة نورا حسن خبيرة أمن معلومات من مصر، هالة عاهد محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان من الأردن، ونادين فرغل محامية وناشطة حقوقية من لبنان.

"دنيانا" الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.