أعلنت السلطات المصرية أن بكتيريا "e-coli" كانت سبب وفاة زوجين من بريطانيا داخل فندق على البحر الأحمر الشهر الماضي. ولكن إبنة الزوجين جون وسوزان كوبر وصفت نتائج التحقيق الرسمي في سبب وفاة أبويها بال"هراء".. وكانت شركة توماس كوك التي حجزت عبرها العائلة غرفها قد قالت إن الفندق المذكور حصل في آخر تدقيق وتقييم على نسبة 96 في المئة مما يدل حسب قولها على مستوى الفندق الممتاز. فعلى أي أساس تُقيم الفنادق والأماكن السياحية ؟ هذا ما سأله محمد قطب للهادي بوزينا خبير السياحة التونسي

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو كيفية تقييم الفنادق ومحاسبتها

هل التقييمات التي يضعها الآخرون عن الفنادق و الأماكن السياحية التي زاروها مفيدة ؟ هذا ما يخبرنا به أحمد السيد وهو صيدلي مصري وقد تحدث اليه محمد قطب.