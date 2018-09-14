"المشهد" مع بيان الحوت

الاجتياح الإسرائيلي للبنان وبيروت في العام ١٩٨٢ ومجازر مخيمات صبرا وشاتيلا في العام عينه في شهادات من عايشها وشاهد فظائعها، روايات وثّقتها المؤرخة بيان الحوت بالتفاصيل والأرقام.

اجتماع أمني حصل في منزلها خلال الاجتياح، مغادرة القيادات الفلسطينية والمسلحين الفلسطينيين بيروت بعد اتفاق المبعوث الأميركي فيليب حبيب، اقتحام الإسرائيليين لمنزلها للبحث عن زوجها القيادي في منظمة التحرير شفيق الحوت.

اتفاق أوسلو ١٩٩٣ والخلافات التي نشبت على أثره بين القيادات الفلسطينية في منظمة التحرير، ومذكرات من مدينة القدس قبل النكبة الفلسطينية.

بيان الحوت مؤرخة وكاتبة فلسطينية من أصل لبناني، زوجة شفيق الحوت أحد مؤسسي منظمة التحرير وممثلها سابقاً في لبنان.

"المشهد" مع جيزال خوري الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش