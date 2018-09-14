روبوت يتمتع بمهارات اجتماعية وذكاء عاطفي

في رحلة فورتك عبر السنوات الماضية قابلنا الكثير من الروبوتات، بعضها بشري و بعضها الاخر لها وظائف محددة.

تعرفنا داليا حيدر على روبوت "فورهات" الذي طوره باحث سوري في السويد.

يوصف "فورهات" بأنه من أكثر الروبوتات التي تتمتع بالمهارات الاجتماعية والذكاء العاطفي الذي يتيح له التواصل مع أشخاص من فئات عمرية مختلفة وبعدة لغات.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@