ضيف إكسترا في أسبوع مع المخرج المصري الشاب أحمد فوزي صالح
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ضيف إكسترا في أسبوع هو المخرج أحمد فوزي صالح

  • 15 سبتمبر/ أيلول 2018

ضيف إكسترا في أسبوع هو المخرج المصري الشاب أحمد فوزي صالح الذي أخرج فيلمي ورد مسموم وجلد حي.

تحدث أحمد عن تجربته في صناعة الأفلام ورؤيته في تناول مواضيع الطبقات الفقيرة وعمالة الأطفال، بالإضافة إلى مواضيع أخرى.