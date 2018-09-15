ضيف إكسترا في أسبوع هو المخرج أحمد فوزي صالح

ضيف إكسترا في أسبوع هو المخرج المصري الشاب أحمد فوزي صالح الذي أخرج فيلمي ورد مسموم وجلد حي.

تحدث أحمد عن تجربته في صناعة الأفلام ورؤيته في تناول مواضيع الطبقات الفقيرة وعمالة الأطفال، بالإضافة إلى مواضيع أخرى.