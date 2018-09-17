تطبيق يساعد على تطوير مهارات الجري عبر تقنيات الذكاء الصنعي

بالنسبة للكثيرين المدرب الرياضي الشخصي هو حافز للمواظبة على إجراء التمارين الرياضية بانتظام ودون انقطاع.

واليوم بات المدرب الشخصي تطبيقاً خاصاً على الهاتف الذكي، أي متاحاً للجميع.

"ريس فوكس" (Race Fox) الذي تعرفنا عليه داليا حيدر من ستوكهولم هو أحد هذه التطبيقات التي تساعد على تطوير مهارات الجري من خلال تقنيات الذكاء الصنعي التي تحلل حركة المستخدم وأسلوب جريه وتعطيه نصائح مباشرة لتحسين أدائه وتشجعيه على الاستمرار.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@