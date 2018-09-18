طالب برلمانيون مصريون، الحكومة بتفعيل قانون صدقي باشا، الصادر عام 1930، للحفاظ على الألقاب وحمايتها.

واستنكر فايز بركات، عضو مجلس النواب، ما وصفه بظاهرة فوضى الألقاب حيث قال: نجد من يقول عن نفسه خبيرًا أو طبيبًا أو حتى ناشطًا أو إعلاميًا وهو فى الحقيقة ليس له صلة بما يُطلق عليه.

لكن ما الذي يدعو البعض لإستخدام الألقاب في حياتهم اليومية وهل الألقاب مفيدة فعلا أم أنها مجرد مظاهر؟ منال جوهر سألت نورة إبراهيم الدكتورة في الأبحاث في مجال السرطان والجراحة في أحد المستشفيات في بريطانيا.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الألقاب، إلى أي حد تتمسكون بها؟

لماذا يحرص البعض على إستخدام الألقاب في المجتمع؟ الدكتور مصطفى شكدالي الباحث في علم النفس اجتماعي يجيب منال جوهر.