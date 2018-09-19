Image caption مصادر تكشف لبي بي سي كيف تستشري الرشوة في كرة القدم في الجزائر على كل الأصعدة

ينظر للجزائر على أن شعبها "شديد الحماس" لكرة القدم ، لكن اللعبة في ذلك البلد تعاني من فساد منهجي وبنيوي، حسبما توصل إليه محققون صحفيون من بي بي سي بعد تحقيق دام ثلاث سنوات.

وحسب المعلومات، التي حصلت بي بي سي عليها، أصبحت رشوة اللاعبين والمسؤولين في الجزائر أمرا مألوفا إلى الحد الذي أدى إلى نشوء "قائمة أسعار" شبه رسمية تتفق عليها كل الأطراف ويُرجع إليها في تقرير المبالغ اللازمة لشراء ذمم اللاعبين والمسؤولين - أي فساد حسب الطلب - أخذا بنظر الاعتبار أهمية كل مباراة وسياقها.

وأحيط الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا - علما بالتحقيق الذي أجرته بي بي سي. وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي لبي بي سي إن فيفا "يأخذ موضوع التلاعب بنتائج المباريات بأقصى قدر من الجدية، لأننا نؤمن بأن حماية نزاهة كرة القدم تأتي في قمة أولوياتنا".