"دنيانا: قصتي مع الحرب"

قصص حرب هو عنوان حلقة "دنيانا" لهذا الأسبوع، قصص من عاشها ووقع ضحيتها وقصص من شارك فيها وتسبب بوقوع ضحايا كثر. وتتميز الحلقة بمشاركات مميزات في علاقتهم بالموضوع. من بينهن ليلى الفتاة الإيزيدية التي خطفت مع عائلتها ثم تعرضت للسبي وبيعت في ”سوق السبايا“ في الموصل والرقة مع طفليها. وتروي كيف تناوب على ”شرائها“ ثمانية أشخاص من عناصر تنيظم الدول من الجنسية العراقية والسورية واللبنانية والسعودية.

وهي تروي في "دنيانا" قصتها مع هذه التجربة التي انتهت بأن ”اشترت“ نفسها بنفسها وعندما تحررت، اشترت زوجة شقيقها بعد ما وجدتها في الرقة حيث انتهى بها الأمر في سنتها الثالثة من السبي.

وفي الحلقة أيضا أميرة حويجة وهي معارضة سوريا سجنت لسنوات وفادية بزي صحافية لبنانية حملت السلاح في الحرب وقاتلت وتعترف أنها لربما قتلت في أثناء إطلاقها الرصاص على ”العدو“ وهو ليس سوى إبن بلدها.

وتتابعون أيضا في الحلقة مقابلة مع أحد قادة الحرب الأهلية اللبنانية العسكريين والذي أقر أنه قتل بيده أشخاصاً لاعتقاده أنه يفعل ذلك من أجل بلده.

تبث الحلقة على التلفزيون يوم الجمعة في السابعة مساء بتوقيت غرينتش كما تبث على الراديو في اليوم نفسه عند الحادية عشرة والنصف قبل الظهر.