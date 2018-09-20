صور السلفي هل تجعلك نرجسيّاً؟
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صور السلفي هل تجعلك نرجسيّاً؟

  • 20 سبتمبر/ أيلول 2018

معدل صور السلفي التي ممكن أن تلتقطها في حياتك قد يصل إلى 20 ألف صورة، فماهو تأثير الشخصيّة الإلتكرونية للفرد على شخصيّته الواقعية؟