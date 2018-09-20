كيف تبدو علاقة الإنسان بالعالم الرقمي؟
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كيف تبدو علاقة الإنسان بالعالم الرقمي؟

  • 20 سبتمبر/ أيلول 2018

"أين هي الحدود بين ما هو حقيقي وما هو افتراضي؟" هذا السؤال تطرحه الفنانة السوريّة سلافة حجازي من خلال معرض للفن البصري في العاصمة الألمانيّة برلين.