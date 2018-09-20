"أين هي الحدود بين ما هو حقيقي وما هو افتراضي؟" هذا السؤال تطرحه الفنانة السوريّة سلافة حجازي من خلال معرض للفن البصري في العاصمة الألمانيّة برلين.
كيف تبدو علاقة الإنسان بالعالم الرقمي؟
- 20 سبتمبر/ أيلول 2018
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