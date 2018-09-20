بعد وفاة صديقها المقرّب في حادث سير، استخدمت يوجينا كويدا رسائل نصيّة من محادثات سابقة بينهما لتطوير تطبيق "ريبليكا" الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي للتعرّف على خصائص الأشخاص والدردشة بطريقتهم. تقول يوجينا إن التطبيق ساعدها على تقبّل فقدان صديقها حيث تشعر بأنها لا تزال قادرة على التواصل معه افتراضيّاً من خلال التطبيق.
تطبيق يمكّنكم من التواصل افتراضيّاً مع الموتى!
- 20 سبتمبر/ أيلول 2018
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