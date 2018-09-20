تاجر الأقمشة فارس بايزيد يحدثنا عن التغير الكبير الذي تشهده صناعة الثياب.
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تاجر الأقمشة فارس بايزيد يحدثنا عن التغير الكبير الذي تشهده صناعة الثياب.

  • 20 سبتمبر/ أيلول 2018