الثياب المستعملة إرث بين الأجيال.

يبدو أن كثيرين لا يهتمون بمسألة التخلص من ملابسهم وفرص إهدائها للآخرين، إذ تقدر مؤسسة World Wear Project أن المنزل الواحد يتخلص بمعدل خمسة وثلاثين كيلوغراما من الملابس سنويا. خمسة وثمانون في المئة منها يذهب إلى مكب النفايات.

لمواجهة هذا الهدر نشأ ما يعرف بالموضة المستدامة، وهو توجه جديد في صناعة الموضة العالمية. باشرت شركات الملابس في إنتاج ملبوسات يمكن استخدامها لفترات أطول أو منحها للآخرين عند اتخاذ قرار التخلص منها.

هناك من لا يمانع إرتداء ملابس مستعملة ، كما هو الحال مع نازلي ترزي، وهي فتاة في العشرينات كل ما يهمها هو جمال القطعة وحالتها كما أخبرت ياسمين أبو خضرا.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو نازلي ترزي من بريطانيا تقبل إرتداء ملابس من الآخرين وتحديداً من والدتها .

لكن الحال مختلف مع الشابة ماهي التي لا تحب أن ترتدي ثيابا كانت لدى شقيقتها مِنة حتى وإن كانت في حالة جيدة، كما أنها ترفض أن تعير شقيقتها من ثيابها وهو ما يدخلها أحيانا في مشكلات معها كما قالت لياسمين أبو خضرا.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الشابة ماهي من مصر لا تحبذ إستعمال ملابس الاخرين

لكن ملبوسات اليوم قد لا تصمد كثيراً لإنخفاض جودتها كما يشرح تاجر الأقمشة فارس بايزيد إلى ياسمين أبو خضرا.