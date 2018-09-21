الكاتب والممثل السوري رافي وهبي يتحدّث عن “أزمة النصوص العربيّة”

في الحلقة 49 من برنامج بي بي سي إكسترا سنستقبل كاتب السيناريو رافي وهبي من سوريا الذي سوف يشاركنا خبرته الواسعة في هذا المجال كما تنضم إلينا فرح وجدي شيّا الكاتبة الشابّة من لبنان التي سوف تشاركنا تجربتها الأولى في كتابة سيناريو المسلسل الرمضاني "طريق"، والممثل السعودي الشاب خالد يسلم الذي سيناقش أزمة النصوص الدرامية السعودية من خلال تجربته التمثيلية الحديثة.