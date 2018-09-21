الكاتب والممثل السوري رافي وهبي يتحدّث عن “أزمة النصوص العربيّة”
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الكاتب والممثل السوري رافي وهبي يتحدّث عن “أزمة النصوص العربيّة”

  • 21 سبتمبر/ أيلول 2018

في الحلقة 49 من برنامج بي بي سي إكسترا سنستقبل كاتب السيناريو رافي وهبي من سوريا الذي سوف يشاركنا خبرته الواسعة في هذا المجال كما تنضم إلينا فرح وجدي شيّا الكاتبة الشابّة من لبنان التي سوف تشاركنا تجربتها الأولى في كتابة سيناريو المسلسل الرمضاني "طريق"، والممثل السعودي الشاب خالد يسلم الذي سيناقش أزمة النصوص الدرامية السعودية من خلال تجربته التمثيلية الحديثة.