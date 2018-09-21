“أفلام نساء فرنكوفونيات”: ورشة عمل لكتابة السيناريو
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“أفلام نساء فرنكوفونيات”: ورشة عمل لكتابة السيناريو

  • 21 سبتمبر/ أيلول 2018

شاهدوا في هذا الفيلم التحضيرات لانطلاق النسخة الأولى من ورشة عمل “أفلام نساء فرنكوفونيات” التي تنظمها الشابة اللبنانية كارول مزهر لتمكين النساء من تطوير أفكارهنّ وتحويلها إلى نصوص وسيناريوهات مكتملة.