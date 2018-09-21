“أفلام نساء فرنكوفونيات”: ورشة عمل لكتابة السيناريو

شاهدوا في هذا الفيلم التحضيرات لانطلاق النسخة الأولى من ورشة عمل “أفلام نساء فرنكوفونيات” التي تنظمها الشابة اللبنانية كارول مزهر لتمكين النساء من تطوير أفكارهنّ وتحويلها إلى نصوص وسيناريوهات مكتملة.