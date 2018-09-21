"ميزة مهرجان الجونة انه يقام في مدينة سياحية وليس بالعاصمة" هذا ما يقوله عمرو منسي الرئيس التنفيذي للمهرجان الذي سينطلق في ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨، حيث تستقبل الجونة عدد كبير من محبي الفن السابع من مختلف البلدان العربيّة والعالميّة للمشاركة في هذا المهرجان بنسخته الثانية.
كواليس التحضيرات لمهرجان الجونة الدولي للأفلام
- 21 سبتمبر/ أيلول 2018
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