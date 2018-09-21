"المشهد" مع الوزير أنور قرقاش

"واجهنا المسؤولين في لبنان بقضية جوازات سفر مزورة ووعدتنا الحكومة الحالية بأن هذا الأمر سينتهي"، هذا ما قاله أنور قرقاش وزير دولة الشؤون الخارجية للإمارات لبرنامج "المشهد" بشأن أسباب التشديد على منح التأشيرات للبنانيين. وكشف عن مشاهد من كواليس الأزمة الخليجية، إجتماعات وإتصالات سبقت التصعيد وقطع العلاقات مع قطر. كما استعاد بدايات هذه الأزمة بدءا من العام ٢٠١٤. وكشف للمرة الأولى في الإعلام أن الإتصال مع جماعة علي عبدالله صالح لم تنقطع وأن الزواج بين الحوثيين وعلي عبدالله صالح لم يكن ممكنا أن يدوم.

وروى الوزير قرقاش الساعات التي سبقت إعلان السعودية إنطلاق الحملة العسكرية في اليمن في مارس/آذار ٢٠١٥. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وأول ضيف إماراتي في "المشهد" الإثنين السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.