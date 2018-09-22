ضيفة إكسترا الإذاعي في أسبوع الممثلة العراقية هند كامل

حلت الممثلة العراقية هند كامل ضيفة في استوديو إكسترا في أسبوع هذا السبت حيث حاورها محمد مطر حول تجربتها السينمائية والتلفزيونية. هند التي مثلت في أعمال مشتركة مع مصر وسوريا ودول المغرب العربي أخبرتنا عما تذكره عن الفنان المصري الراحل جميل راتب الذي التقته خارج إطار التعاون الفني، وحدثتنا عن علاقتها بالمسرح الذي لا يستهويها. كما تطرقنا معها أيضاً إلى علاقتها بالأماكن وبالعراق الذي تعيش بعيدة عنه منذ سنوات، بالإضافة إلى مواضيع أخرى.