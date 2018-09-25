جزيرة أمريكية خاصة تجري فيها ناسا أبحاثاً لرصد التلوث المناخي

كثيراً ما يرتبط اسم وكالة الفضاء الأمريكية ناسا باكتشاف الفضاء لكن هناك قسم كبير من عمل الوكالة يتعلق بتحليل الكثير من الظواهر الخاصة بالأرض وخاصة المتعلقة بالتغيرات المناخية.

نسيم رمضان توجه إلى جزيرة خاصة في ولاية فيرجينيا الأميركية تجري فيها ناسا أبحاثاً لرصد التلوث المناخي من خلال آلات متقدمة تعمل بالليزر وطائرات دون طيار وبالونات تطلقها في الهواء.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش .

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة نسيم رمضان على تويتر: NassimBBC@

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