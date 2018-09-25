تقنيات الواقع الافتراضي تستخدم بالعلوم الاجتماعية في السويد

تقنيات الواقع الافتراضي باتت تقريباً حاضرة في كل المجالات المهنية والترفيهية، وفي ستوكهولم تم تطويرها للاستخدامات المتعلقة بالعلوم الاجتماعية.

بعضها يستخدم في أوساط العمل لمساعدة الناس على تطوير مهارات التواصل والحفاظ على حالة الانسجام بين الموظفين.

داليا حيدر زارت المعهد الملكي للتكنولوجيا للتعرف على هذه التقنية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

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