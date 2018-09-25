تقنية يابانية لامتصاص الغازات الضارة والتخلص منها

يواصل أنيس القديحي زيارته للعاصمة التاريخية لليابان، كيوتو، ليعرفنا على تقنية قادرة على امتصاص الغازات الضارة والتخلص منها.

التقنية تقوم على هندسة جزيئات دقيقة قادرة على امتصاص المواد المختلفة لنقل الدواء مثلاً إلى الأعضاء المستهدفة او حتى امتصاص المواد الملوثة للبيئة تمهيداً للتخلص منها.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@

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