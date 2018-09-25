مشروعات صغيرة لضحايا الصراع في سوريا

مع إصرار البشر على خوض الحروب يستمر عدد ضحايا النزاعات في الارتفاع، ومن ينجو من الموت قد يجد نفسه مثقلاً بإصابة بدنية أو أكثر من ذلك، كما هو الحال مع ضحايا الصراع في مدينة حلب. فبحسب تقرير صادر عن مديرية صحة حلب فإن عدد الإصابات البدنية لجرحى الحرب في المدينة بلغ أكثر من 2600 مصاب تختلف درجات إصاباتهم تبعاً لكل حالة.في هذا الإطار تخصصُ اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حلب ومحافظات سورية أخرى، مركزاً لتقديم الأطراف الاصطناعية طبقاً للمواصفات السويسرية، إضافة إلى ذلك أطلقت اللجنة منذ سنوات بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري برنامج "مشاريع صغيرة" الذي يهدف إلى مساعدة أصحاب الإصابات البدنية على إعالة أنفسهم وعائلاتهم إذ قام المركز بتقديم أطراف سفلية وعلوية اصطناعية استفاد منها الكثيرون.

فما هي المشاريع الصغيرة التي يتم تقديمها للجرحى؟ وكيف تسعفهم؟الإجابة في تقرير مراسلة بي بي سي إكسترا في حلب نغم قدسية.