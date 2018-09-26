"دنيانا": الفساد أزمة متسمرة

في "دنيانا" هذا الأسبوع نطرح ملف الفساد المستشري في معظم الدول العربية. مؤشرات وتقارير دولية تصنف دول عربية عدة في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم. دول عربية كثيرة أعلنت الحرب على الفساد ولكن يبقى الملف معلقا. نناقش في دنيانا أيضا أزمة البطالة المنتشرة في المنطقة العربية. ما هي الأسباب التي ساهمت في إرتفاع معدلات البطالة؟ وما هي تداعيات هذه الأزمة على الشباب العربي؟

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة نادين موسى مؤسِّسة الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد من لبنان، خديجة حسن خبيرة في قضايا الفساد من العراق، خولة بن منصور أستاذة جامعية وخبيرة في مكافحة الفساد من تونس. كما ويشارك في الحلقة طلاب من جنسيات عربية مختلفة.

"دنيانا" الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.