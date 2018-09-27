ما هي طرق تذكر الأحباء بعد وفاتهم؟

أقيم مؤخرا حفل تأبين لمذيعة بي بي سي ريتشل بلاند التي اشتهرت بمدونتها وبرنامجها الإذاعي حول تجربتها مع السرطان، قبل أن تخسر معركتها مع المرض هذا الشهر.

ألهمت ريتشيل الكثيرات بفضل شجاعتها وصراحتها في التحدث عن تجربتها مع السرطان، وكانت تسابق الزمن حتى تُنهي مشروع كتاب وجهته لابنها فريدي ذي الثالثة، تركت فيه نصائحها له وخبرتها ونِكاتها حتى يتعرف عليها وتظل معه عندما يكبر. إضافة إلى ذلك أعدت المذيعة الراحلة لابنها ثماني عشرة هدية عيد ميلاد على أن تُمنح له كل عام حتى يبلغ واحدا وعشرين سنة، لكي يتذكرها في شبابه وتكون معه.

يبقى السؤال هنا هل سيتذكرها فريدي كما أحبت؟ وكيف سيحافظ على ذكرى والدته؟ كثيرون يلجؤون لطرق مختلفة من أجل الحفاظ على ذكرى أحبتهم، تستعرضها بسمة كراشة في التقرير التالي.