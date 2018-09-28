"بلا قيود" مع وزير الخارجية المني السابق أبو بكر القربي
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"بلا قيود" مع وزير الخارجية اليمني السابق أبو بكر القربي

  • 28 سبتمبر/ أيلول 2018

عبر الدكتور ابو بكر القربي وزير الخارجية اليمني الاسبق والأمينَ العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي عن اعتقاده بأنّ المؤتمر الشعبي العام لم يدع الى مشاورات جنيف التي لم تنعقد في سبتمبر الماضي لأن المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث يشعر أن المشاورات ستكون حول الجانب الإنساني وميناء الحديدة ومطار صنعاء بجانب الأسرى والمحتجزين وهي مواضيع لا تخص المؤتمر الشعبي العام على حد وصفه. واضاف دكتور القربي أنّ غريفيث كان يأمل ايضا أن تعمل مشاورات جنيف على بناء الثقة بين طرفي الصراع في اليمن وأنّ المؤتمر الشعبي العام ليس طرفا فيه على حد قوله.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .