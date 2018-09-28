"بلا قيود" مع وزير الخارجية اليمني السابق أبو بكر القربي

عبر الدكتور ابو بكر القربي وزير الخارجية اليمني الاسبق والأمينَ العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي عن اعتقاده بأنّ المؤتمر الشعبي العام لم يدع الى مشاورات جنيف التي لم تنعقد في سبتمبر الماضي لأن المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث يشعر أن المشاورات ستكون حول الجانب الإنساني وميناء الحديدة ومطار صنعاء بجانب الأسرى والمحتجزين وهي مواضيع لا تخص المؤتمر الشعبي العام على حد وصفه. واضاف دكتور القربي أنّ غريفيث كان يأمل ايضا أن تعمل مشاورات جنيف على بناء الثقة بين طرفي الصراع في اليمن وأنّ المؤتمر الشعبي العام ليس طرفا فيه على حد قوله.

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