ضيفنا في إكسترا في أسبوع هذا السبت هو الممثل والمغني الأوبرالي المصري حسن كامي .. نتحدث معه عن رحلته إلى إيطاليا لتعلم فن الأوبرا ونتعرف على المراحل المختلفة التي مر فيها في حياته خارج الإطار الفني مثل عمله في السياحة وفتح مكتبة لبيع الكتب ! نناقش معه كيف يمكن الحفاظ على ذكرياتنا للأحباء الذين رحلوا.. ومواضيع أخرى
ضيف إكسترا في أسبوع: الممثل والمطرب الأوبرالي حسن كامي
- 29 سبتمبر/ أيلول 2018
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