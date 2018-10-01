متى تتحقق من صحة اختيارك للتخصص الجامعي؟

مع بداية كل عام دراسي جامعي يبدأ كثير من طلاب السنة الأولى بمواجهة تحدي التكيف مع البيئة الجديدة. فبالإضافة إلى مواجهة نظام دراسي مختلف عما اعتادوه في المدارس، يواجه بعض الطلبة تشكيكاً حول مدى صحة اختياره للتخصص الدراسي.

سارة تدرس السياسة والاقتصاد في جامعة كونكورديا بكندا سبق وأن درست أكثر من تخصص في جامعتين مختلفتين، ففي البداية درست الإعلام ومن ثم طب الأسنان لفترة قصيرة ولكنها لم تسعد بالتجربة. ياسمين أبو خضرا تحدثت إليها لمعرفة أسباب حيرتها التي بدأت مع المدرسة.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو يضطر البعض إلى تغيير تخصصه لأكثر من مرة

ولكن في أي مرحلة يمكن أن تتضح رغبات الطالب؟ وكيف تستطيع المدرسة أن تساعد الطالب على تحديد خياره؟ ميسا الرفاعي، المسؤولة عن تنظيم معرض الوظائف في إحدى المدارس الدولية في مصر تجيب ياسمين أبو خضرا.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو تحديد الميول الدراسية في سن مبكرة يسهل على الطالب اختيار تخصصه

الأخصائيون الأكاديمون قد يسهلون مهمة البحث والمقارنة بين البرامج الدراسية، لكنهم لا يتخذون القرار نيابة عن الطالب. فما هو الدور الذي من الممكن أن يلعبه أخصائيو الجامعة للمساعدة في تحديد التخصص الأنسب؟ ياسمين أبو خضرا سألت فاتن ضيف مديرة القبول والتسجيل بالجامعة الأهلية في البحرين.