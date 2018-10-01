كمبيوتر فائق القدرات من تطوير شركة "أي بي إم"

فتحت تقنيات الفيزياء الكمية الباب واسعاً لتطوير كمبيوترات كمية أو كمبيوترات كوانتوم.

البعض يعلق الآمال على هذا النوع من الكمبيوتر لإنجاز المهام المعقدة بشكل افضل إلا أن المخاوف من تحولها إلى أداة فعالة في اختراق أنظمة الكمبيوتر المختلفة.

طورت شركة IBM إحدى كمبيوترات كوانتوم القليلة في العالم والتقيت بأحد مسؤولي الشركة للتعرف على هذا الـكمبيوترفائق القدرة والغريب الشكل أيضاً.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش .

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@

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