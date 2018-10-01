هكذا تستخدم هذه التقنيات للتخلي عن الزئبق واستبداله بمادة البورسلين

احتفل المجتمع الطبي في لندن أخيراً بأسبوع حشو الأسنان الخالي من الزئبق.

ومن المعروف أن نحو خمسين في المئة من أي حشو معدني للأسنان يحتوى على الزئبق.

ويؤكد أطباء الأسنان أن للزئبق أضرار كبيرة على الصحة العامة لذلك بدأت تنتشر في لندن ظاهرة التخلي عن الزئبق واستبداله بمادة البورسلين.

محمدطه يعرض لنا التقنيات المستخدمة خلال هذه العملية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش .

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة محمد طه على تويتر: BBCTaha@

للمزيد من الفيديوهات زوروا صفحتنا http://www.bbc.com/arabic/media

اشترك في بي بي سي http://bit.ly/BBCNewsArabic