تطبيق ذكي يساعدك في شراء سيارة وآخر يعطيك استشارات النفسية

لا نسعى فقط في 4تك إلى زيارة أعرق وأكبر الشركات التقنية حول العالم بل نهتم أيضاً بابتكارات الشركات التقنية الناشئة وخاصة العربية منها.

نرافق نسيم رمضان إلى سلطنة عُمان التي استضافت حدثاً شاركت فيها شركات ناشئة من أكثر من اثني عشر بلداً عربياً تنافسوا ضمن منتدى "إم أي تي" (MIT) للأعمال في الشرق الأوسط.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش .

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة نسيم رمضان على تويتر: NassimBBC@

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